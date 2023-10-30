عُمان تلغي اتفاقا هاما مع الكيان الصهيوني بسبب الحرب على غزة

وطنا اليوم:أعلنت السلطات العمانية، الإثنين، إلغاء اتفاق بينها وبين الكيان الصهيوني يسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في الأجواء العمانية، إحتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن سلطنة عمان ألغت اتفاقا سابقا يسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها، بعد أقل من ثمانية أشهر من السماح لها بذلك.

وأوضح أوز بيرلوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة طيران اركيا، ​​أن الرحلة التي قامت بها الشركة بالأمس لمصلحة الحكومة التايلاندية إلى بانكوك كان عليها أن تطير على الطريق الطويل: “بسبب القيود النظامية، اضطررنا إلى تغيير المسار إلى المسار الطويل” ومن المقرر أن تطير الشركة مرتين أخريين إلى تايلاند هذا الأسبوع.

هذا وكانت وزارة الخارجية العُمانية قد نددت السبت الماضي، بالتصعيد الإسرائيلي المستمر وسياسة العقاب الجماعي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية العمانية في بيانها، ما يمارسه جيش الاحتلال “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، تشجبها القوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.