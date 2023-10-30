الميثاق الوطني يطلق حملة تبرعات عينية لدعم أهلنا في غزة

وطنا اليوم:أطلق حزب الميثاق الوطني حملة لجمع التبرعات العينية (أغطية، وحرامات، ولحف ) لدعم صمود أهلنا في قطاع غ زةي الذين يواجهون اليوم حملة إبادة على يد قوات الاحت لال الإسرا ئيلي.

وبين الدكتور إبراهيم الطراونة مساعد الأمين العام للشؤون النقابية منظم الحملة إلى أن الحزب سيبدأ باستقبال وجمع التبرعات العينية ( أغطية، وحرامات، ولحف ) في مقره الرئيسي وجميع فروعه لصالح أهلنا في غ زة من أعضاء الحزب والمواطنين والجهات الراغبة بالتبرع ليصار بعد ذلك لتسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية لإيصالها لقطاع غ زة، داعيًا الجميع لمد يد العون والمساعدة للأشقاء الفل سطينيين في القطاع للتخفيف من آلامهم وما صنعته آلة الاحت لال من جرائم حرب وابادة جماعية.

كما وضح الدكتور ابراهيم بريزات مساعد الامين العام لشؤون الاعلام أن حملة التبرعات العينية التي سيطلقها الحزب جاءت امتدادًا لحملتي التبرع بالدم التي نفذها الحزب بمحافظتي إربد والعقبة، وترجمة للوقفات التضامنية التي نظمها الميثاق الوطني منذ اندلاع الحرب على الاهل في غ ز ة قبل أسابيع وراح ضحيتها الآلاف من الش هداء جُلهم من الأطفال والنساء وكبار السن فضلًا عن وقوع الآلاف من الإصابات، مشيرًا إلى أن واجبنا الديني والعروبي والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء يُحتم علينا الوقوف معهم ومساندتهم في دعم صمودهم.

هذا وسيستمر حزب الميثاق الوطني في نشاطاته ووقفاته التضامنية لدعم صمود الاهل في. غ ز ة وكافة مدن فلسطين الحبيبة .

لأي استفسار بخصوص الحملة التواصل مع السيد فراس نويلاتي 0771000618