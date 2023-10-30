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الاحتلال يقصف مستشفى لمرضى السرطان في قطاع غزة

30 أكتوبر 2023
الاحتلال يقصف مستشفى لمرضى السرطان في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني د.صبحي سكيك أن قوات الاحتلال جددت قصفها مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وألحقت أضرارا بالغة فيه.
وأضاف سكيك أن استهداف الاحتلال تعطل بعض انظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.

تكرر استهداف المستشفى
وبين د.صبحي سكيك حالة الهلع التي أصابت مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم المستشفى نتيجة استهداف الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال لم يكتف بزيادة معاناة واوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الادوية والسفر للعلاج بالخارج إلا أنه يتعمد يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، قصف في وقت سابق مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني ما أسفر عن أضرار كبيرة بالمخازن


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