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الاحتلال يزعم تحرير مجندة من الأسر خلال العملية البرية بغزة

30 أكتوبر 2023
الاحتلال يزعم تحرير مجندة من الأسر خلال العملية البرية بغزة

وطنا اليوم:أعلن الشاباك والناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك إنه تم إطلاق سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعد أن احتجزتها حركة حماس نمنذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وبحسب البيان “تم إجراء الفحوصات الطبية للمجندة وحالتها جيدة والتقت بعائلتها”، مؤكدان أنه سيواصلان بذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح المحتجزين.
وفي سياق منفصل، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 3 قتلى من قواته أثناء العملية البرية في قطاع غزة ، وهم الضابط الدكتور يائير زلوف 32 عاما قائد السرية الطبية في اللواء 401، والضابط ميدان يسرائيل 35 عاما قائد إمدادات القيادة الجنوبية، والملازم ماور رفائيل شالوم 47 عاما من وحدة اليمان


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