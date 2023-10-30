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شجع الوطني بديلا عن المنتج الأجنبي

30 أكتوبر 2023
شجع الوطني بديلا عن المنتج الأجنبي

وطنا اليوم:أكدت شركات صناعية، ارتفاع نسبة مبيعاتها في السوق المحلي، بشكل كبير، في ضوء الدعوات الشعبية المتصاعدة لمقاطعة منتجات أجنبية عالمية أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وذلك بظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منتجات عدة لمقاطعتها منها منتجات لأنواع قهوة منشأها أجنبي وأنواع شيبس ومشروبات غازية ومطاعم تقدم وجبات طعام سريعة أجنبية.
كما شملت حملات المقاطعة علامات تجارية لمساحيق غسيل وأنواع من الشوكولاتة وملابس وأجهزة إلكترونية وغيرها من المنتجات.
فقط ‏انتبه لباركود المنتج قبل الشراء وتأكد انه صناعة أردنية


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