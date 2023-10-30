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26 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف صالة أفراح ومنازل في مخيم النصيرات

30 أكتوبر 2023
26 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف صالة أفراح ومنازل في مخيم النصيرات

وطنا اليوم:أدى قصف إسرائيلي استهدف صالة أفراح تضم نازحين ومنازل مجاورة في مخيم النصيرات في قطاع غزة، إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول.
وقال مصدر، إن صالة الأفراح كانت تضم عائلات نازحة بعد الخروج مضطرين من المناطق التي شهدت قصفا إسرائيليا سواء في مدينة غزة في المناطق الشمالية أو حتى في المناطق الشرقية لقطاع غزة، ولاحقتهم إسرائيل على الرغم من أنهم في المناطق التي تصنف على أنها مناطق آمنة جنوب وادي غزة.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بيت لاهيا في شمال القطاع، ومنزلا ملاصقا للمستشفى الإندونيسي، وأشار إلى وجود أضرار مادية كبيرة لحقت بالمستشفى الذي يعدّ من المستشفيات الرئيسة التي تخدم المناطق الشمالية في قطاع غزة.
وقال إن القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني أدى إلى تدمير المستودعات الرئيسة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.


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