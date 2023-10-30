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الهيئة الخيرية تسلم المساعدات للأونروا وتنفي دخول كوادرها لـ غزة

30 أكتوبر 2023
الهيئة الخيرية تسلم المساعدات للأونروا وتنفي دخول كوادرها لـ غزة

وطنا اليوم:نفت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب من دخول بعض كوادر وموظفي الهيئة لقطاع غزه عبر معبر رفح والتجول في القطاع برفقه كوادر المستشفى الميداني الأردني والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشارت الهيئة في تنويه صدر عنها الاثنين أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم تصدر عن أي من كوادرنا ولا حتى من المتعاونين مع الهيئة الخيرية.
وجددت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية التأكيد على أنها قد سلمت المساعدات الطبية الأردنية لوكالة الغوث (الأونروا) الجهة المسؤولة عن استلام المساعدات والتبرعات، والتي بدورها قامت بوضعها بمستودعاتها ليتم توزيعها على المستشفيات حسب الحاجة.
وأهابت الهيئة من الجميع عدم الالتفات حول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية


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