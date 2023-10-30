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المستشفى الأردني بغزة يواصل تقديم خدماته الطبيّة

30 أكتوبر 2023
المستشفى الأردني بغزة يواصل تقديم خدماته الطبيّة

وطنا اليوم:يواصل المستشفى الميداني الأردني في غزّة تقديم خدماته لأهالي قطاع اسناداً للمنظومة الصحية في علاج المصابين جرّاء العداون الإسرائيلي على القطاع منذ 23 يوماً.
وأعلن مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، الأحد، أنّ 182 من الكوادر الصحية الأردنية يقدمون الخدمة الإنسانية في غزة، ويؤدون ذلك انطلاقا من واجباتهم الوطنية والتزاماتهم القومية وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة استدامة عمل المستشفى الميداني في ظل هذه الظروف.
وأعاق الاحتلال خلال العدوان عمل المستشفى بعد قصفه لمناطق محيطة بالمستشفى ما أدى لتضرر الطرق المؤدية له، إضافة إلى ما يعانيه من نقص في الإمدادات الطبية والمعدات والوقود


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