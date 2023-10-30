“عبيدات” عضوا في مؤسسة MED-OR العالمية لتعزيز الشراكة ما بين الأكاديميا والصناعة

وطنا اليوم:رشحت مؤسسة MED-OR، المنبثقة عن منظمة ليوناردو العالمية، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إلى عضوية مجلسها الدولي الاستشاري.

ومؤسسة MED-OR، التي تعد من أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجال تعزيز الأنشطة الثقافية والبحث والتدريب العلمي، تأسست بهدف تعزيز الروابط والتبادلات والعلاقات الدولية بين إيطاليا ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى منطقة الساحل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وتعمل المؤسسة على الجمع بين المهارات والقدرات الصناعية والعالم الأكاديمي لتطوير الشراكة الجيو-اقتصادية والاجتماعية-الثقافية.

وجاء اختيار عبيدات لعضوية مجلسها الدولي الاستشاري عقب إعلان المنظمة ضم الشخصيات والمهنيين ذوي الخبرة الوطنية والدولية الطويلة في المجالات المؤسسية والصناعية والأكاديمية، نظير إنجازاته على صعيد القيادة الأكاديمية في التحول بالبرامج الدراسية لتكون أكثر انسجاما ومواءمة لسوق العمل، وإعداد الخريجين بشكل أكثر كفاءة ومنافسة في السوق العالمي.

ويمثل اختيار مؤسسة MED-OR لعبيدات شهادة عالمية بإنجازاته المختلفة التي جعلت من “الأردنية” جامعة قائدة للتحوُّل العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، متميّزة في أداء دورها في تطوير وتحديث الدولة الأردنيَّة، ورائدة في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.

ومن أجل ذلك، تنفذ الجامعة حزمة من البرامج النوعية التي من شأنها تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم و‘عدادهم بشكل أمثل للمنافسة في سوق العمل؛ إذ أكد عبيدات في غير سياق أن التعليم الجامعي لم يعد يقتصر دوره على ما يتعلمه الطلبة في الأقسام الأكاديمية، بل يتعداه إلى تهيئة الطلبة للمنافسة في سوق العمل، وتمكينهم من خلال صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وتعزيز قدراتهم المختلفة، خصوصا على صعيدي الرقمنة وتعلم اللغات المختلفة.

وتعمل مؤسسة MED-OR بوصفها حاضنة للمبادرات والأنشطة والبرامج الثقافية في قطاعات السلامة والأمن والفضاء والدفاع، وتعزز أواصر الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية مع بعضها من جهة، ومع القطاع الصناعي من جهة أخرى، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تعمل على تأطير مشاريع الريادة والابتكار.