نتنياهو تعليقا على فيديو المحتجزات: هذه دعاية نفسية قاسية

وطنا اليوم:اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليقا على فيديو المحتجزات الذي نشرته حماس إنها دعاية نفسية قاسية من قبل حماس.

وعن تحرير الأسرى المستوطنين لدى حماس، أكد نتنياهو في بيان مساء الاثنين، أن تل أبيب ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع الأسرى والمفقودين ” إلى وطنهم”.

وقال نتنياهو “إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت.. قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مسؤول في تل أبيب، إن نتنياهو كان على علم بفيديو الأسيرات الذي بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

فيديو الأسيرات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو وجهت من خلاله مستوطنات أسرى، رسالة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته.

وقالت أسيرة موجهة رسالتها إلى حكومة نتنياهو: “أعيدونا الآن الآن.. نتنياهو فشل سياسياً وعسكرياً، ونحن نطالبه بإعادة كل الأسرى فوراً، وأول أمس كان هناك مباحثات حول وقف النار والإفراج عن الجميع ولكن نتنياهو تراجع”.

وأضافت: “كان من المفترض أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا. نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من تشرين الأول”

وتواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين احتجاجاتها وتعبيرها عن القلق حيال مصير وحياة ذويهم بعد تصعيد جيش الاحتلال غاراته على القطاع، وقال ممثلون عن ذوي الأسرى -عقب لقاء جمعهم بنتنياهو- إنهم طالبوه بإعادة ذويهم قبل أي عملية برية، مؤكدين قبولهم بصفقة تبادل تقوم على مبدأ “الجميع مقابل الجميع”