مجددا.. جيش الاحتلال يلقي منشورات لأهل غزة

وطنا اليوم:ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منشورات تطالب سكان شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا والتوجه نحو جنوب القطاع.

وجاء في المنشورات: “تحذير عاجل… إلى سكان شمال قطاع غزة ومحافظات المركز، محافظة غزة أصبحت ساحة قتال. الملاجئ في شمال قطاع غزة ومحافظة غزة غير آمنة. حماس و(…) يستغلون الملاجئ والمستشفيات والمدارس في هذه المنطقة. لذلك وجودكم في هذه الأماكن غير آمن”.

وأرفق جيش الاحتلال المنشور برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير الى منطقة جنوب القطاع.

يذكر أن هذا المنشور يلقى للمرة الثانية، حيث ألقى جيش الاحتلال ذات المنشور في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وادي غزة

ويمتد وادي غزة من منطقة جبل شجرة البقار القريبة من مستوطنة سديه بوكر، حتى البحر المتوسط قريبا من منطقة الزهراء في قطاع غزة.

ويتراوح عرضه بين 40 مترا في أضيق مناطقه، ويتسع حتى يصل إلى 400 متر في الساحل الغربي لقطاع غزة.

ويقسم الوادي قطاع غزة جغرافيا إلى قسمين، شمالي وجنوبي.

وتضم المنطقة الجنوبية للوادي عشرات البلدات والأحياء والمخيمات الفلسطينية، من بينها النصيرات ودير البلح والبريج والمغازي وخان يونس وعبسان ورفح.

وفي المنطقة التي تقع شمالي للوادي، المطلوب إخلاؤها، يسكن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني في عدة مدن ومخيمات لاجئين وقرى، منها مدينة غزة وجباليا ومخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر