بحث إنشاء أكاديمية طلابية بالتعاون بين عمان الاهلية وشركة هواوي

وطنا اليوم:في خطوة هامة تجاه تمكين الطلبة وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا، قامت كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية باستضافة ممثلين لشركة هواوي الرائدة عالميًا في صناعة التكنولوجيا وذلك بهدف إنشاء أكاديمية هواوي ، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التعليم وتطوير المهارات التقنية للطلبة.

و قامت الكلية بالإعلان عن بدء مسابقة HUWAWI ICT COMPETITION 2023-2024 والتي تتضمن ثلاثة مسارات يمكن للطالب المشاركة في واحده منها:

1. Computing Track

2. Cloud Track .

3.Network and Cybersecurity Track .

*** رابط التسجيل في المسابقة:

https://e.huawei.com/en/talent/#/ict-academy/ict-competition/regional-competition?zoneCode=026699&zoneId=98269587&compId=85131993&divisionName=Middle%20East%20&%20Central%20Asia%C2%A0&type=C001&isCollectGender=N