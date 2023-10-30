بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الآداب والعلوم في عمان الاهلية تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

30 أكتوبر 2023
الآداب والعلوم في عمان الاهلية تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

وطنا اليوم:شارك قسم علم النفس السريري في كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان الاهلية باشراف رئيسة قسم علم النفس السريري الأستاذة الدكتورة فريدة بولسنان باحتفال اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث قدم طلاب الماجستير في القسم نشاطا توعويا بهذه المناسبة بحضور عميدة كلية الآداب والعلوم وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة.
وقد تضمن البرنامج العديد من الفقرات التوعوية والإرشادية التي ركزت على مفهوم الصحة النفسية للأفراد ودور الاخصائي النفسي للمساعدة وقت الحاجة.
كما تضمن البرنامج فقرات تفاعلية بالساحة الخارجية حيث وزعت ست محطات بمواضيع مختلفة (اعرف نفسك، درع الوقاية، الضغوط النفسية والمفاهيم، الادمان، سرطان الثدي والصحة النفسية للمرضى والمحيطين).
وتم من خلال هذه المحطات التفاعل مع الطلاب من مختلف التخصصات وتقديم شروحات ونقاشات متعددة لهم من قبل طلاب الماجستير بقسم علم النفس من شأنها زيادة الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية.
وبناءا على نجاح هذا اليوم تقرر تشكيل فريق للعمل على زيادة النشاطات المشابهة على مدار العام لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

12:35

توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد

12:30

نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

12:23

الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

12:19

الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة

12:14

القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

12:05

وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

11:55

الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

11:50

الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

11:20

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

11:09

مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

11:04

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط

وفيات
وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023وفيات الخميس 26-10-2023