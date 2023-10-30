الآداب والعلوم في عمان الاهلية تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

وطنا اليوم:شارك قسم علم النفس السريري في كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان الاهلية باشراف رئيسة قسم علم النفس السريري الأستاذة الدكتورة فريدة بولسنان باحتفال اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث قدم طلاب الماجستير في القسم نشاطا توعويا بهذه المناسبة بحضور عميدة كلية الآداب والعلوم وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة.

وقد تضمن البرنامج العديد من الفقرات التوعوية والإرشادية التي ركزت على مفهوم الصحة النفسية للأفراد ودور الاخصائي النفسي للمساعدة وقت الحاجة.

كما تضمن البرنامج فقرات تفاعلية بالساحة الخارجية حيث وزعت ست محطات بمواضيع مختلفة (اعرف نفسك، درع الوقاية، الضغوط النفسية والمفاهيم، الادمان، سرطان الثدي والصحة النفسية للمرضى والمحيطين).

وتم من خلال هذه المحطات التفاعل مع الطلاب من مختلف التخصصات وتقديم شروحات ونقاشات متعددة لهم من قبل طلاب الماجستير بقسم علم النفس من شأنها زيادة الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية.

وبناءا على نجاح هذا اليوم تقرر تشكيل فريق للعمل على زيادة النشاطات المشابهة على مدار العام لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية