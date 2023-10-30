استحداث مركز لبحوث أمراض الفم والأسنان في عمان الأهلية

وطنا اليوم:استحدثت كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية مركزاً لبحوث أمراض الفم والأسنان (Center for Oral Disease Studie) (CODS) .

ويأتي إنشاء هذا المركز تحقيقاً لرؤية الجامعة بالتميز البحثي والأكاديمي حيث يعتبر المركز الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص بأمراض الفم والأسنان والفكين.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية البحث العلمي التطبيقي النّوعي سيما البحث العلمي المشترك مع جامعات عالمية مرموقة. ومن جهته أوضح عميد الكلية الأستاذ الدكتور يزن حسونة أن مركز بحوث أمراض الفم والأسنان (CODS) يهدف إلى إجراء بحوث نوعية في مجال أمراض الفم والفكين والتشبيك البحثي مع جهات بحثية محلية ودولية والجامعات العالمية وتعزيز بيئة البحث العلمي في الكلية ودمج الطلبة في المشاريع البحثية القائمة.

وأضاف أن مركز بحوث أمراض الفم والأسنان مجهز بكافة التجهيزات البحثية اللازمة لإجراء البحوث في شتى المجالات المرتبطة بأمراض الفم والأسنان والفكين