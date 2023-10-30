انتهاء صيانة تلفريك عجلون واستئناف استقبال الزوار الأربعاء

وطنا اليوم:يستأنف تلفريك عجلون بعد غد الأربعاء، استقبال زواره كالمعتاد، بعد توقفه للصيانة الدورية، وفق بيان المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

وأشار البيان اليوم الاثنين، إلى أن استقبال الزوار سيكون من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء، حيث أن وقف بيع التذاكر يكون عند الساعة 4:30 مساء وذلك على مدار الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الموقع أصبح نقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها المحافظة، مؤكدا أن المجموعة مستمرة من خلال خططها للارتقاء بالخدمات المقدمة للنهوض بالقطاع السياحي في عجلون