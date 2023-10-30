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الحكومة تتعهد بتوفير زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة

30 أكتوبر 2023
الحكومة تتعهد بتوفير زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة

وطنا اليوم:وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات و نقيب النقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية و رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين، وبحضور الأمين العام، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون الأردني، والتي من شأنها توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاع الحكومي و القطاع الخاص.
وأكد الحنيفات أن هذه الحملة هي سلسلة من مصفوفة العمل التي تنظمها وزارة الزراعة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني و أحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.
وأضاف الحنيفات أنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية والتي من خلالها يتم إجراء الفحوصات الكيميائية و الحسية والتي ستتم في مختبرات معتمده و التي نضمن من خلالها سير عملية الحملة بصورة دقيقة.
واوضح الحنيفات أهمية التشاركية وتحديد المسؤوليات مع القطاع الخاص و دور الاتحاد العام المزارعين الأردنيين و النقابه العامه لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية.
وثمن رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة و نقيب النقابة العامة لإصحاب المعاصر تيسير النجداوي ومنتجي الزيتون الاردنية، الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون و زيت الزيتون الأردني و الإجراءات المتبعه في حماية زيت الزيتون الأردني و زيتون المائده، مؤكدين أهمية كافة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة


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