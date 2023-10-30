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البنك الدولي يحذر من احتمال ارتفاع كبير لأسعار النفط

30 أكتوبر 2023
A worker checks an oil pipe at the Lukoil-owned Imilorskoye oil field outside the West Siberian city of Kogalym, Russia, in this January 25, 2016 file photo. REUTERS/Sergei Karpukhin

وطنا اليوم:قال البنك الدولي الاثنين، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى ​​81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6% فقط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع “لم تتحرك إلا قليلا”.
وتوقّع بنك “جي بي مورغان”، الأحد، انكماش اقتصاد إسرائيل 11% في الربع الأخير من العام الحالي.
وخفض بنك الاستثمار الأميركي، بشكل حاد، توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل.
وصعدت أسعار الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، لكن المكاسب تقلصت بعد ظهور علامات على فتور الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قادت الولايات المتحدة وروسيا الدعوات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


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