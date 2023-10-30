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طقس العرب يحذر مرضى العيون والجهاز التنفسي من الغبار

30 أكتوبر 2023
طقس العرب يحذر مرضى العيون والجهاز التنفسي من الغبار

وطنا اليوم:نبّه مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، الاثنين، من تزايد تركيز الغبار في الأجواء خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر، في العديد من مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمّان.
وقال المركز، إنه يجب الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء، ومن تبعات ذلك على مرضى العيون ومرضى الجهاز التنفسي، حيث يُنصح بإحكام إغلاق النوافذ وعدم التعرض للرياح المُغبرة.
وأضاف أنه يجب الانتباه أيضا، من تدني وربما انعدام مدى الرؤية، خاصة على الطرق الخارجية وفي المناطق الصحراوية


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