الجامعة الهاشمية تستقبل الدفعة الأولى من طلبة طب الأسنان

– الكلية الثالثة في الجامعات الرسمية

– كلية عصرية مجهزة بأحدث التجهيزات

– أحدث الخطط الدراسية العالمية

– تمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان

– 210 ساعات معتمدة

– تركز على إعداد الطلبة بأفضل الخبرات

وطنا اليوم:استقبلت كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية الدفعة الأولى من طلبة الكلية، وتقدم الكلية برنامج البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان بخطة دراسية تضم 210 ساعات معتمدة موزعة على خمس سنوات دراسية، وتواكب الكلية الجديدة والتي تعد الكلية الثالثة على مستوى الجامعات الحكومية في الأردن عبر برامجها وكفاءة أعضاء هيئتها التدريسية أحدث الخطط الدراسية العالمية والتجهيزات الحديثة والتي تركز على تمكين وإعداد الطلبة بأفضل الخبرات التعليمية والتدريبية الممكنة.

كما تتميز الكلية بتجهيزها بأحدث القاعات الصفية والمختبرات المتطورة في مجال طب الأسنان والتي تأتي استكمالا لما بدأته الجامعة الهاشمية من استحداث للكليات الطبية والتي رفدتها عبر مسيرتها بالكفاءات والعقول الأردنية المتميزة في المجالات الطبية.

وقال رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون إن كلية طب الأسنان هي كلية عصرية تليق بالجامعة الهاشمية التي اتخذت من العالمية شعارا لها. فالجامعة حرصت منذ البداية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس التأسيسي للكلية على مدار عامين على رفد الكلية بأحدث التجهيزات التقنية والفنية والاكاديمية ومواءمة الخطط الدراسية وبرامج الكلية وأقسامها مع أحدث الممارسات العالمية.

وقال الدكتور الزبون إنه باستحداث كلية طب الأسنان يصبح عدد كليات في الجامعة (15) كلية تقدم (55) تخصصًا في مرحلة البكالوريوس، وقد وصل عدد طلبة الجامعة الإجمالي إلى حوالي (31) ألف طالب وطالبة.

وأشاد عميد الكلية الاستاذ الدكتور زياد الدويري بجهود مجلس أمناء الجامعة وإدارتها واللجنة التأسيسية باستحداث كلية طب أسنان حديثة ونوعية، وأضاف أن الكلية استقبلت هذا العام 2023 من خلال قوائم القبول الموحد ١٣٣ طالبا وطالبة مضيفا إن الكلية تضم تجهيزات حديثة ومختبرات عدة في مجال طب الأسنان وعلومه كالتركيبات الثابتة والمتحركة، والمعالجة التحفظية واللبية، وتشريح الأسنان وأنسجة الفم والأسنان، وأمراض الفم والتشريح العام.

وذكر عميد الكلية أن الطلبة في الكلية يدرسون خلال السنوات الثلاث الأولى المواد ما قبل السريرية التي تشتمل على متطلبات كلية العلوم وكلية الطب وكلية طب الأسنان، بالإضافة الى 24 ساعة معتمدة لمتطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية. وتغطي الخطة الدراسية في السنتين الرابعة والخامسة المساقات السريرية التي يتم تدريسها في مبنى العيادات السريرية الذي سيتم انشاؤه في حرم الجامعة الهاشمية.

وشدد الدكتور الدويري على أن الكلية لن تتوانَ في تقديم كل ما هو جديد لطلبتها وفي مقدمتها التميز في الرعاية والإدارة الصحية السنية القائمة على الدليل العلمي وتعزيز الوعي في الصحة السنية والفموية من خلال التعاون والتشارك مع المجتمع المحلي إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية السنية بجودة عالية لتعزيز صحة الفم بشكل خاص وصحة الجسم بشكل عام والتركيز على الأساليب التدريسية المعاصرة، وأحدث طرق المعالجات السريرية في مجال طب الأسنان.