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الداخلية والعمل تؤكدان عدم تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة

30 أكتوبر 2023
Works cut limestones at a site where an apartment building is being constructed in Amman on January 8, 2009. Jordanians are snapping up houses despite soaring prices and warnings from analysts in the six-billion-dollar housing sector that a property "disaster" is looming. New units are being constructed as a demand for housing is expected to rise in Jordan over 2009. AFP PHOTO/AWAD AWAD (Photo by AWAD AWAD / AFP) (Photo by AWAD AWAD/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:اصدرت وزارتي الداخلية والعمل بياناً حول العمالة المخالفة المتواجدة على ‏الأراضي الأردنية،جاء فيه:
إنطلاقاً من حرص وزارتي الداخلية والعمل على ‏‏مصلحة أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات ‏والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام ‏وضمن نهج التشاركية في العمل ، فإن وزارتي الداخلية ‏والعمل تؤكدان على خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏
إن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول. ‏ان فترة تصويب اوضاع العمالة المخالفة قد انتهت ‏وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هنالك نية لاصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب اوضاع العمالة المخالفة ‏وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي وتؤكد الوزارتين ‏بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب اوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة .‏
‏ وهنا تدعو كلاً من وزارتي الداخلية والعمل كافة ‏اصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وان كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف


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