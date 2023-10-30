استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته في حي الزيتون بغزة

وطنا اليوم:استُشهد صحفي فلسطيني وعدد من أفراد عائلته، الاثنين، بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله شرق غزة.

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” استشهد الصحفي نظمي النديم استُشهد جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في حي الزيتون، إضافة إلى استشهاد عدد من أفراد عائلته، دون معرفة تفاصيل أخرى.

وباستشهاد النديم، ترتفع حصيلة الشهداء بين الصحفيين منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 35 صحفيا، فيما أصيب العشرات بجروح، إلى جانب قصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية.

طوفان الأقصى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ24 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية