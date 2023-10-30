بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تمديد التسجيل لتكميلية التوجيهي

30 أكتوبر 2023
تمديد التسجيل لتكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، عن منح فرصة أخيرة لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2023 عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo) لمن لم يتمكن من التسجيل في الموعد المحدد.
ويستمر التسجيل لمدة يومين بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 2/11/2023، علمًا أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحًا لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع، وحتى انتهاء فترة التمديد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

12:35

توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد

12:30

نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

12:23

الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

12:19

الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة

12:14

القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

12:05

وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

11:55

الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

11:50

الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

11:20

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

11:09

مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

11:04

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط

وفيات
وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023وفيات الخميس 26-10-2023