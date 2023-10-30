تمديد التسجيل لتكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، عن منح فرصة أخيرة لطلبة الثانوية العامة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2023 عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo) لمن لم يتمكن من التسجيل في الموعد المحدد.

ويستمر التسجيل لمدة يومين بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 2/11/2023، علمًا أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحًا لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع، وحتى انتهاء فترة التمديد