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قرارات براءة لغالبية الموقوفين على خلفية المسيرات

30 أكتوبر 2023
قرارات براءة لغالبية الموقوفين على خلفية المسيرات

وطنا اليوم:قال مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي عبد الله عبد الرزاق العموش إن قرارات براءة صدرت الاثنين لغالبية الموقوفين على خلفية الأحداث التي رافقت المسيرات الأخيرة في العاصمة عمان احتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف العموش أن اللجنة تعاملت مع نحو 400 قضية لموقوفين من باب حرصها على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وعملت من خلال فريق من المحامين وأعضاء في اللجنة برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود بالترافع مجانا عن الموقوفين أمام محاكم عمان.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد شكلت غرفة طوارئ لمتابعة قضية الموقوفين، وتعاملت مع ذوي المعتقلين وطمأنتهم على أبنائهم ومتابعة توقيفهم لدى الأمن العام وإحالتهم إلى الادعاء العام.
وأكد العموش أن اللجنة تتابع بقية القضايا التي لم يتم البت بها، وستقوم بدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين


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