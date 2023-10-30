بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل – جيش الإحتلال يعلن بدء عملية برية واسعة في غزة

30 أكتوبر 2023
عاجل – جيش الإحتلال يعلن بدء عملية برية واسعة في غزة

وطنا اليوم – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه يقوم بعملية برية واسعة في قطاع غزة، مشيرا الى ان اشتباكات تجري مع مقاومين فلسطينيين.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي -في إيجاز صحفي ، إن الجيش ينفذ هجوما بالمدرعات، مضيفا أن العمليات ستتعمق داخل قطاع غزة.

وتوعد المتحدث بتصفية كل خلية يرسلها حزب الله اللبناني إلى السياج الأمني أو تطلق صواريخ.

وقالت مصادر اعلام فلسطينية، إن دبابات إسرائيلية توغلت باتجاه شارع صلاح الدين على تخوم مدينة غزة.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسافة نحو 3 كيلومترات من السياج الحدودي ووصلت إلى شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، واشتبكت المقاومة الفلسطينية مع القوات المتوغلة.

وبحسب المعلومات الواردة، تمكن الجيش الإسرائيلي من عزل شمال القطاع عن جنوبه، وكانت المنطقة المفتوحة لأحزمة نارية واستخدام مفرط لقنابل الفوسفور والغاز في الأيام القليلة الماضية.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

12:35

توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد

12:30

نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

12:23

الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

12:19

الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة

12:14

القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

12:05

وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

11:55

الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

11:50

الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

11:20

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

11:09

مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

11:04

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط

وفيات
وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023وفيات الخميس 26-10-2023