عاجل – جيش الإحتلال يعلن بدء عملية برية واسعة في غزة

وطنا اليوم – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه يقوم بعملية برية واسعة في قطاع غزة، مشيرا الى ان اشتباكات تجري مع مقاومين فلسطينيين.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي -في إيجاز صحفي ، إن الجيش ينفذ هجوما بالمدرعات، مضيفا أن العمليات ستتعمق داخل قطاع غزة.

وتوعد المتحدث بتصفية كل خلية يرسلها حزب الله اللبناني إلى السياج الأمني أو تطلق صواريخ.

وقالت مصادر اعلام فلسطينية، إن دبابات إسرائيلية توغلت باتجاه شارع صلاح الدين على تخوم مدينة غزة.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسافة نحو 3 كيلومترات من السياج الحدودي ووصلت إلى شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، واشتبكت المقاومة الفلسطينية مع القوات المتوغلة.

وبحسب المعلومات الواردة، تمكن الجيش الإسرائيلي من عزل شمال القطاع عن جنوبه، وكانت المنطقة المفتوحة لأحزمة نارية واستخدام مفرط لقنابل الفوسفور والغاز في الأيام القليلة الماضية.