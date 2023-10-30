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عاجل.. جيش الاحتلال يقول إنه “يتقدم تدريجيا” في قطاع غزة وإنه سيكثف النشاط الهجومي وفقا لمراحل الحرب

30 أكتوبر 2023
عاجل.. جيش الاحتلال يقول إنه “يتقدم تدريجيا” في قطاع غزة وإنه سيكثف النشاط الهجومي وفقا لمراحل الحرب

 

عاجل.. جيش الاحتلال يقول إنه “يتقدم تدريجيا” في قطاع غزة وإنه سيكثف النشاط الهجومي وفقا لمراحل الحرب


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