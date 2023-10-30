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الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنود ومستوطنين

30 أكتوبر 2023
الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنود ومستوطنين

وطنا اليوم:أعلنت هيئة البث العبرية، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى من جنود ومستوطنين إلى أكثر من 1538 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وقال الناطق العسكري لجيش الاحتلال إن عدد الجنود والضباط القتلى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وصل إلى 312 قتيل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ24 على التوالي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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