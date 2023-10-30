عاجل- جيش الاحتلال يندفع برا من شرق وجنوب قطاع غزة

وطنا اليوم – قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن آليات الجيش الإسرائيلي توغلت برا اليوم (الاثنين) إلى المشارف الجنوبية لمدينة غزة وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلين من حركة حماس.

وذكرت المصادر والشهود أن عشرات الآليات للجيش توغلت من منطقة شرق قطاع غزة وتقدمت عند منطقة (نتساريم) ووصلت إلى شارع صلاح الدين الرئيسي وأغلقته بالدبابات في محاولة لقطع مدينة غزة عن وسط وجنوب القطاع.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات تجري في محيط منطقة التوغل بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين وسط سماع دوي انفجارات.

وخلال الساعات القليلة الماضية، استمر القصف الجوي الإسرائيلي دون توقف في أنحاء قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، قتل عشرات الفلسطينيين في الغارات الجوية التي وقعت خلال الليل وفجر اليوم، لكن العدد النهائي لم يتأكد بعد.

من جهته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إن قوات الجيش واصل خلال ساعات الليل في توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة.