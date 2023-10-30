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سكان الشمال يسمعون انفجارات قوية مصدرها سوريا

30 أكتوبر 2023
سكان الشمال يسمعون انفجارات قوية مصدرها سوريا

وطنا اليوم:شعر مواطنون في محافظة إربد (شمال الأردن)، باهتزازات نوافذ وأبواب منازلهم جرّاء انفجارات عنيفة لم يعرف مصدرها وقعت فجر الإثنين .
وقال المواطن علي بأنه استيقظ على أصوات انفجارات عنيفة هزت المنطقة وتحديدًا في منطقة بني كنانة المتاخمة لحدود سوريا وفلسطين المحتلة، مضيفًا: “الدار عنا رجت وطلع صوت لكل الأبواب والشبابيك..”.
وكانت قد تعرضت مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة مساء الأحد لقصف بالصواريخ انطلقت من جنوب لبنان، فيما يقوم الطيران الحربي الصهيوني بين فينة وأخرى بقصف أهداف في مختلف المدن السورية منذ سنوات، في ظل غياب اي رد من الجانب السوري .
ونفذت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد منتصف ليل الأحد، “عدواناً جوياً” من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً موقعين للقوات المسلحة السورية في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وفق مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن ليلة الأحد، عن إطلاق قذائف عدة من داخل الأراضي السورية نحو أراض تحتلها إسرائيل، متحدثا عن رد إسرائيلي على الهجوم.
وقال المتحدث باسم الجيش، “رصد إطلاق قذائف عدة من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية سقطت في مناطق مفتوحة، حيث ترد قوات الجيش (…) نحو مصادر الإطلاق”.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبيّة، توترًا منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى في 7 تشرين الأول /اكتوبر، وسط توقعات بتوسع المعركة في حال دخل حزب الله


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