استشهاد 4 فلسطينيين خلال اقتحام إسرائيلي جديد لجنين

وطنا اليوم:أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي في فلسطين وسام بكر، اليوم الإثنين، استشهاد الشابين وئام اياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين من مخيم جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على جنين ومخيمها، إلى أربعة شهداء.

وكان مدير مستشفى جنين الحكومي، أعلن الليلة، استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

وأصيب 9 آخرون على الأقل، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة، مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

ونقلت مركبات الإسعاف 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي، مضيفا جرافة الاحتلال اقتحمت المستشفى وهدمت جزءا من جداره الخارجي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دعست شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.

وأكد مصدر أمني، أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل، إضافة إلى إطلاق الطائرات المسيرة عدة صواريخ داخل المخيم