مشاورات مستمرة لعقد قمه عربية طارئة بشأن غزة

وطنا اليوم:قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إن تنسيقا ومشاورات جارية بين فلسطين والرئاسة السعودية ودول ذات صلة، تمهيداً لعقد قمة عربية طارئة تبحث سبل وقف الحرب في غزة.

وأوضح في تصريحات إعلامية أنه حتى الآن لم تصل مخاطبة ورقية للجامعة لبدء التحضيرات الرسمية.

وأشار زكي الى انه في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية.

بدوره، أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إلى أن مشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة، مبينا انه من المتوقَّع عقدها في السعودية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا مساء السبت لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته وعمل كل ما من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس