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استقالة 2 من كبار موظفي ملف الأسرى الإسرائيليين المختطفين في غزة

30 أكتوبر 2023
Palestinians transport a captured Israeli civilian, center, from Kibbutz Kfar Azza into the Gaza Strip on Saturday, Oct. 7, 2023. The militant Hamas rulers of the Gaza Strip carried out an unprecedented, multi-front attack on Israel at daybreak Saturday, firing thousands of rockets as dozens of Hamas fighters infiltrated the heavily fortified border in several locations by air, land, and sea and catching the country off-guard on a major holiday. (AP Photo/Hatem Ali)

وطنا اليوم:أعلنت قناة كان العبرية الرسمية، مساء أمس الأحد، عن استقالة مسؤولين اثنين من كبار موظفي القسم الذي شكله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤخرا لإدارة ملف الجنود الأسرى والمفقودين في غزة، بإدارة العميد احتياط جال هيرش.
وبحسب القناة، فقد برر رئيس جهاز الشاباك سابقا يعقوب بيري ومسؤول ملف المفقودين سابقا دافيد ميدان استقالتهما لسوء إدارة القسم، موجهين انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال العضوان، بيري وميدان، إن نتياهو اجتمع مع عدد محدود من ممثلي عائلات الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك خشية سماع انتقاداتهم


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