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قتلى ومفقودون بالعشرات بإعصار أوتيس في المكسيك

30 أكتوبر 2023
قتلى ومفقودون بالعشرات بإعصار أوتيس في المكسيك

وطنا اليوم:قالت السلطات المكسيكية، إن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح الأربعاء الماضي منتجعا سياحيا في جنوب غرب البلاد ارتفعت إلى 48 قتيلا و36 مفقودا.
وأكدت حاكمة ولاية غيريرو حيث تقع المدينة المنكوبة إيفلين سالغادو، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن الرقم المعلن وفق “تقييم أولي”.
وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن وجود 39 قتيلا معظمهم قضوا غرقا. وأعلن لوبيز أوبرادور أنه سيتوجه إلى المنتجع السياحي الأحد.
وكان إحصاء الضحايا بطيئا بعد أن أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات التي تمت استعادتها تدريجا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت سالغادو أيضا على موقع “إكس” (تويتر سابقا) “إننا نحرز تقدما في التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية”.
وأصيبت 80 في المئة من الفنادق بأضرار في المنطقة التي تعتمد أساسا على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية مع كانكون، وبونتا ديل إيستي في أوروغواي.

جسر جوي
وقالت الحكومة في بيان السبت إن الجيش والبحرية “أقاما جسرا جويا لتسريع توزيع المساعدة الإنسانية”.
ووزعت آلاف الليترات من المياه العذبة على سكان أكابولكو البالغ عددهم نحو 790 ألفا.
ويستخدم الجيش والبحرية أيضا الجسر الجوي “انطلاقا من أكابولكو باتجاه مكسيكو لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية متخصصة”.
وتَرافق الإعصار أوتيس الذي اجتاح أكابولكو مع رياح سرعتها 270 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة جدا وتَشكّل بسرعة كبيرة في غضون ساعات قليلة ما باغت المراقبين


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