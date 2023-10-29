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محافظة مادبا تسير خمس شاحنات إلى الأشقاء في قطاع غزة

30 أكتوبر 2023
محافظة مادبا تسير خمس شاحنات إلى الأشقاء في قطاع غزة

وطنا اليوم – كان محافظ مادبا نايف الهدايات الحجايا، يرافقه رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة، ورئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح، ورئيس مجلس المحافظة محمد سليمان أبو ركبة قي وداع القافلة الأولى من المساعدات العينية إلى الأشقاء في قطاع غزة وعددها خمس شاحنات ليصار إلى تسليمها إلى الهيئة الخيرية الهاشمية.

وقال الهدايات أن هذه القافلة تنطلق من مادبا إلى الأهل في قطاع غزة جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني للأشقاء والأهل في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وقدم الشكر الى أهالي مادبا وغرفة تجارة مادبا واللجنة على ما قدموه والجهود المميزة في جمع التبرعات وطالب بالمزيد.وببين رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة أن حملة التبرعات مستمرة للأهل في غزة مشيراً إلى أن التبرعات النقدية يجري إيداعها في حساب الهيئة الخيرية الهاشمية مباشرة.

وبين رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة أن حملة التبرعات مستمرة للأهل في غزة مشيراً إلى أن التبرعات النقدية يجري إيداعها في حساب الهيئة الخيرية الهاشمية مباشرة.

وتحمل القافلة مواد غذائية، وأدوات طبية وحرامات ومواد تموينية ومياه معدنية، والذي جرى التبرع بها من فعاليات محافظة مادبا.


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