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بطاقة البريد لمنتفع المعونة تمكنه من استلام الراتب والتسوق دون عمولات

منذ 16 ثانية
بطاقة البريد لمنتفع المعونة تمكنه من استلام الراتب والتسوق دون عمولات

وطنا اليوم:دعت شركة البريد الأردني جميع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة “المعونة الوطنية” الذين لا زالوا يستلمون مخصصاتهم الشهرية من مكاتب البريد، إلى التأكد من حصولهم على بطاقة الصراف الآلي التي تصدرها الشركة بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية.
وقالت شركة البريد في بيان، اليوم الأحد، إن إصدار البطاقة اتخذ بناء على قرار الحكومة بالتحول الى منظومة الدفع الإلكتروني، بهدف رفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات في أماكن تواجدهم.
وأشار البيان الى أن بطاقة البريد لمنتفعي المعونة الوطنية، هي بطاقة تمكن المنتفع من استلام راتبه من خلال الصراف الآلي دون أي عمولات إضافية، والاستفادة من خصم على المشتريات في أسواق المؤسسة العسكرية ومتاجر كريم هايبر ماركت، والشراء من المتاجر الكبرى دون أي عمولات، كما أنها أداة دفع آمنة وسهلة الاستخدام


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