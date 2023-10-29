استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس وطوباس ورام الله

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نعيم محمود عبد السلام فران (31 عاما) في مخيم عسكر بمدينة نابلس، رماح جلال الدين اقطيشات (32 عاما) في طمون بطوباس، وناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس فجرا، حيث دارت مواجهات مع مقاومين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 7 آخرون.

واستشهد الشاب نعيم فران برصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

واستشهد الشاب ناصر البرغوثي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله