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ابوزيد على شاشة رؤيا : اتوقع ان يكون الهجوم البري الرئيسي قريبا و على هذا المحور

منذ 3 ساعات
ابوزيد على شاشة رؤيا : اتوقع ان يكون الهجوم البري الرئيسي قريبا و على هذا المحور

 

وطنا اليوم – توقع الكاتب والمحلل نضال ابوزيد  ان ترفع حدة العمليات البرية خلال الايام القادمة كما اشار ابوزيد على ان اسرائيل تناور على محورين المحور الشمالي باتجاه بيت حانون والمحور الشرقي الهادئ نوع ما لغاية الان باتجاه البريج .

واكد ابوزيد في لقاء له على قناة رؤيا مع الزميل محمد الخالدي بان الهجوم الرئيسي للقوات الاسرائيلية سيكون خلال 48 ساعة تقريبا ، وان اندفاع الجسم الرئيسي للقوات الاسرائيلية فد يكون من المحور الاوسط وليس الشمالي لان اسرائيل تعتمد في عقيدتها القتالية العمل على اكثر من محور ثم تعزيز المحور الناجح .

واكد ابوزيد بان السياسة الاسرائيلية في مازق حيث يريد نتنياهو الخروج من مأزق غزة  باي ثمن لذلك شاهدنا عملية قصف جنونية على شمال غزة خاصة بعد ان تم طرح مبادرة تبادل الاسرة جميع الاسرة مقابل جميع الاسرى الفلسطينيين قد اربكت حكومة نتنياهو .

 


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