هند صبري والعدوان على غزة

شاركت النجمة والفنانة التونسية هند صبري، جمهورها ومتابعيها مجددًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، دعمها وتضامنها اتجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذين يعانون من حصار العدوان الإسرائيلي. وأعربت هند صبري عن حزنها وتأثرها الشديد بنشرها صورة، وعلقت عليها قائلة: «قوات الاحتلال الإسرائيلية كثفت من حدة عملياتها في غزة خلال الساعات الماضية، تصاعدت الغارات الجوية إلى مستوى غير مسبوق، وتم قطع جميع وسائل الاتصال». وتابعت هند صبري: «يعيش حالياً 2.2 مليون نسمة في ظلام حالك بلا أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي.. أمان وسلامة المدنيين.. وخاصة الذين يعيشون في شمال غزة.. مهددة.. الحروب لها قواعد.. حماية المدنيين يكفلها القانون الدولي الإنساني ويجب أن تحترم.. هذه لحظة الحقيقة.. حان الوقت للتحرك.. ارفع صوتك وانضم إلى الدعوة وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة».