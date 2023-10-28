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تظاهرات حاشدة في تل ابيب تهتتف: كله مقابل كله

منذ 5 ثواني
تظاهرات حاشدة في تل ابيب تهتتف: كله مقابل كله

 

تظاهر مئات المستوطنين في انحاء الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مطالبين بإعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إنّ “مدن تل أبيب ونتانيا والقدس وهرتسيليا (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، شهدت مشاركة مئات المستوطنين، من بينهم عائلات الأسرى، للمطالبة بإعادتهم.
وهتفت عائلات الأسرى في تل أبيب: “كله مقابل كله”، في إشارة لمطالبتهم بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين مقابل تبييض سجون غزة من الإسرائيليين.
وتزامنًا مع التظاهرات في أنحاء البلاد، اجتمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس بغزة.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو؛ أنّ “رئيس الوزراء وعد ممثلي عائلات الأسرى، ببذل الحكومة قصارى جهدها واستنفاد كل الإمكانيات لإعادة أبنائهم”.
وأشار نتنياهو، إلى أنّ “إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، هو أحد أهداف الحرب”.

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