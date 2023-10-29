نتنياهو : يتم النظر في إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المختطفين

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه درس مقترح الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، في مدينة “تل أبيب” انه يتم النظر في إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المختطفين، مؤكدا أن هذا الأمر ناقشه مع أصدقائه من الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا الأمر”.

ورفض الإدلاء بتفاصيل أكثر، لاعتقاده أن الخوض في تفاصيل الأمور لن يفيد في تحقيقها، إنها جزء لا يتجزأ من أهداف الحرب، ونحن ممنوعون من تفصيل كل الأشياء التي نقوم بها”.