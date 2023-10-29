بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نتنياهو : يتم النظر في إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المختطفين

منذ 3 ساعات
نتنياهو : يتم النظر في إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المختطفين

 

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه درس مقترح الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، في مدينة “تل أبيب” انه يتم النظر في إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المختطفين، مؤكدا أن هذا الأمر ناقشه مع أصدقائه من الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا الأمر”.

ورفض الإدلاء بتفاصيل أكثر، لاعتقاده أن الخوض في تفاصيل الأمور لن يفيد في تحقيقها، إنها جزء لا يتجزأ من أهداف الحرب، ونحن ممنوعون من تفصيل كل الأشياء التي نقوم بها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:37

ترامب يتعهد ويتوعد بطرد من يتعاطف مع المقاومة في أمريكا

09:26

بطاقة البريد لمنتفع المعونة تمكنه من استلام الراتب والتسوق دون عمولات

09:19

ما هي لعنة العقد الثامن التي لوح بها أبو عبيد

09:10

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس وطوباس ورام الله

07:03

ابوزيد على شاشة رؤيا : اتوقع ان يكون الهجوم البري الرئيسي قريبا و على هذا المحور

06:53

مقطع مؤلم من غزة .. شكرا يا اسعاف بنحبكم

06:53

نتنياهو يحذر “أصدقاءه” في العالم العربي من الهزيمة في حرب غزة: إن خسرنا سوف يأتي الدور عليكم

06:51

عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيا لقطاع غزة

06:45

الملكة رانيا في مرمى الإعلام الغربي

06:45

هند صبري والعدوان على غزة

06:42

مشهد مؤلم يلخص حكاية عنوانها ” غزة”

06:39

ما الذي جرى لملامحه ؟ وطنا اليوم تحلل لغة الجسد لنتنياهو اثناء المؤتمر الصحفي

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023