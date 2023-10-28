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أخر المستجدات
23:22
عاجل – المقاومة تبث مقاطع على قناة الجزيرة لاستهداف المدرعات الاسرائيلية بصاروخ الكورنيت
23:19
عضو مجلس الحرب في اسرائيل : هناك جماعات تتعامل مع منظمة تحاول تقسيم المجتمع الإسرائيلي
23:14
جمعية السنابل للبيئة السياحية
23:05
ماحقيقة هذه الصورة ؟
22:58
القسام تنسف رواية الاحتلال : تقدم محدود واجه مقاومة شديدة
22:49
عاجل- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على تصريحات بشأن الأسرى: حم…اس تمارس حربا نفسيا للضغط على الإسرائيليين
22:46
الخبيرة النفسية عصمت حوسو: أبو عبيدة أوقف العالم على قدم واحدة
22:21
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتقلنا إلى المرحلة التالية من الحرب. سنوسع هجماتنا على حماس من البر والبحر والجو. بيان السنوار بشأن المخطوفين هو حرب نفسية من حماس للضغط على الشعب الإسرائيلي. هناك أطراف دولية تعمل من أجل الاتفاق على صفقة نعيد بموجبها المخطوفين
19:44
في جلسة عصف ذهني نظمها “القدس للدراسات” جنرالات وخبراء يتحدثون عن سيناريوهات الحرب البرية ومدياتها ويتداولون في فرص اندلاع حرب إقليمية واسعة
18:50
عاجل – رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية
الرئيسية
عربي دولي
عاجل – المقاومة تبث مقاطع على قناة الجزيرة لاستهداف المدرعات الاسرائيلية بصاروخ الكورنيت
منذ 13 ثانية
عاجل – المقاومة تبث مقاطع لاستهداف المدرعات الاسرائيلية بصاروخ الكورنيت
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24 ساعة
23:19
عضو مجلس الحرب في اسرائيل : هناك جماعات تتعامل مع منظمة تحاول تقسيم المجتمع الإسرائيلي
23:14
جمعية السنابل للبيئة السياحية
23:05
ماحقيقة هذه الصورة ؟
22:58
القسام تنسف رواية الاحتلال : تقدم محدود واجه مقاومة شديدة
22:49
عاجل- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على تصريحات بشأن الأسرى: حم…اس تمارس حربا نفسيا للضغط على الإسرائيليين
22:46
الخبيرة النفسية عصمت حوسو: أبو عبيدة أوقف العالم على قدم واحدة
22:21
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتقلنا إلى المرحلة التالية من الحرب. سنوسع هجماتنا على حماس من البر والبحر والجو. بيان السنوار بشأن المخطوفين هو حرب نفسية من حماس للضغط على الشعب الإسرائيلي. هناك أطراف دولية تعمل من أجل الاتفاق على صفقة نعيد بموجبها المخطوفين
19:44
في جلسة عصف ذهني نظمها “القدس للدراسات” جنرالات وخبراء يتحدثون عن سيناريوهات الحرب البرية ومدياتها ويتداولون في فرص اندلاع حرب إقليمية واسعة
18:50
عاجل – رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية
18:41
ابوعبيدة : ثمن العدد الكبير الذي لدينا من اسرى العدو تبيض كافة السجون من كافة الاسرى الفلسطينيين
18:37
عاجل – ابوعبيدة : زمن انكسار الصهيونية قد بدأ
18:36
عاجل – ابوعبيدة : السلام على شهداءنا الذين يرتقون كل يوم … نقول للعدو الذي يكرر تهديداته نحن ننتظركم
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن