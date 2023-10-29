نتنياهو يحذر “أصدقاءه” في العالم العربي من الهزيمة في حرب غزة: إن خسرنا سوف يأتي الدور عليكم

في تصريح لافت، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيش يوآف غالانت، وعضو “كابينيت الحرب”، الوزير بيني غانتس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إن إسرائيل لا تحارب حربها وحدها، لكنها تحارب كذلك حرباً نيابة عن الإنسانية جمعاء، وذلك في إشارة إلى الحرب التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة منذ أسابيع. نتنياهو قال كذلك في المؤتمر الصحفي إن أصدقاء إسرائيل في العالم وفي العالم العربي يعرفون جيداً أنه في حال هزيمة إسرائيل في الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة، فإن الدور سوف يأتي عليهم من محور الشر، على حد قوله.