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القسام تنسف رواية الاحتلال : تقدم محدود واجه مقاومة شديدة

منذ ساعة واحدة
القسام تنسف رواية الاحتلال : تقدم محدود واجه مقاومة شديدة

 

وطنا اليوم – سفت المقاومة في مدينة غزة المحاصرة، المزاعم التي روجها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حدوث توغل بري في القطاع ، بعد نشره لقطات مصورة تظهر ما سماه، “عملا بريا” لقواته داخل القطاع.

ونشر جيش الاحتلال لقطات مصورة، ادعى من خلالها أن قوات برية إسرائيلية نفذت نشاطا عسكريا داخل قطاع غزة، وفق زعمه.

وأظهرت اللقطات، ما يبدو أنها دبابات وآليات عسكرية في منطقة مفتوحة، ما زاد اليقين أنها على مقربة من السياح المحاذي لمنطقة الحدود، بوصفها مناورات برية وعملية استطلاع بالقوة، وفسرت بمثابة محاولات من جيش الاحتلال لتعزيز الروح المعنوية والقتالية في صفوف قواته.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادرها، لا يوجد أي تقدم بري لجيش الاحتلال على حدود قطاع غزة، بعد أن تمكن المقاتلون الفلسطينيون في صد قوات الاحتلال على أكثر من محور وأجبروها على التراجع بعد السماح لها بتخطي الحدود لمسافة قصيرة جداً.

لافتا وقوعها في كمائن المقاومة ودارت اشتباكات تخللها إطلاق صواريخ فلسطينية مضادة للدروع، وأن آليات جيش الاحتلال تتمركز خلف سواتر رملية وراء الحدود وغير ظاهرة للعيان.

واصدرت حماس بيانا أكدت فيه، فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على غزة عبر 3 محاور، تكبدت فيه خسائر كبيرة في صفوفه، جنودا وعتادا.

وأضافت أن جنود الاحتلال وقعوا في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على عدة محاور، مؤكدة أنها استخدمت صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم.

وفيما توقعت معاودة الاحتلال المحاولة مرة أخرى، جددت تأكيدها أن المقاتلين في فصائل المقاومة، مستعدون بكامل قوتهم لمواجهة الهجمات بعدما وسع الاحتلال هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وليل الجمعة، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج وإن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.

وتزامن التحرك البري لجيش الاحتلال، مع قطع الإتصالات والإنترنت عن كامل أرجاء قطاع غزة، وشن غارات كثيفة وعنيفة.


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