الخبيرة النفسية عصمت حوسو: أبو عبيدة أوقف العالم على قدم واحدة

اكدت الخبيرة في المجال النفسي الدكتورة عصمت حوسو، مساء اليوم السبت، ان معنويات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ظهرت مرتفعة جدا، وانه اوقف العالم على قدم واحدة ، خلال خطابه الأخير الذي ألقاه مساء السبت مما يؤشر الى الوضع العسكري المطمئن لحماس وثبات المقاومة نفسيا وميدانيا

وقالت حوسو في وصف ابو عبيدة وخطابه : قليلٌ منك يكفينا، وقليلُك لا يُقال لهُ قليلُ”، موضحة أنه رغم خطاب أبو عبيدة المقتضب إلا أنه أوقف العالم بأكمله على قدم واحدة، وذلك كونه يتمتع بمصداقية عالية جدا في العالم والكل ينتظره وينتظر كلماته.

وأضافت أن العرب يتابعون خطابات أبو عبيدة لأنه يتكلم الحقيقة، ولأنه أنعش الرجولة لدى الشباب العربي ، وذلك رغم محاولات الكيان لما أسمته “كي الوعي” وأن جيشهم لا يقهر، مشيرة إلى أن أبو عبيدة جاء وغير كل المفاهيم هذه واصبح كلامه “قاموسا جديدا ” لدى العرب.

وأكدت حوسو أن أبو عبيدة أحيى الأمل في الجيل العربي الجديد، وبعث برسائل طمأنينة للحاضنة الشعبية في غزة رغم المجازر كما أوصل رسائل للجناح السياسي في دولة الاحتلال بعدم الضغط على المقاومة