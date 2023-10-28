جمعية السنابل للبيئة السياحية تعقد اجتماعها الشهري

22:21

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتقلنا إلى المرحلة التالية من الحرب. سنوسع هجماتنا على حماس من البر والبحر والجو. بيان السنوار بشأن المخطوفين هو حرب نفسية من حماس للضغط على الشعب الإسرائيلي. هناك أطراف دولية تعمل من أجل الاتفاق على صفقة نعيد بموجبها المخطوفين