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جمعية السنابل للبيئة السياحية تعقد اجتماعها الشهري

منذ 21 دقيقة
جمعية السنابل للبيئة السياحية تعقد اجتماعها الشهري

وطنا اليوم – عقدت الهيئة الإدارية لجمعية السنابل للبيئة السياحية اجتماعها الشهري اليوم السبت في مقرها بعمان برئاسة الدكتور يوسف المناصره.

وتم خلال الإجتماع مناقشة الموضوعات التي تهم الجمعية وسبل تطوير أعمالها والنهوض بمهامها والتطلعات المستقبلية للجمعية والمشاريع التي تنوي  القيام بها والتأكيد على استمرارية وتكثيف العمل بمشروعها الزراعي البيئي في  محافظة البلقاء وتعاون الجميع لإنجاح المشروع لإستثماره لصالح الجمعية.

وأكد المجتمعون على ضرورة استقطاب أعضاء جدد لإنضمامهم للهيئة العامة للجمعية للإستفادة من خبراتهم  ورفد الجمعية  بالموارد المالية  من خلال  اشتراكات الأعضاء السنوية ورسم الانتساب.


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