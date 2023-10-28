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عاجل – رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية

منذ ساعة واحدة
عاجل – رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية

 

رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية


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