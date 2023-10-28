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أخر المستجدات
19:44
في جلسة عصف ذهني نظمها “القدس للدراسات” جنرالات وخبراء يتحدثون عن سيناريوهات الحرب البرية ومدياتها ويتداولون في فرص اندلاع حرب إقليمية واسعة
18:50
عاجل – رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية
18:41
ابوعبيدة : ثمن العدد الكبير الذي لدينا من اسرى العدو تبيض كافة السجون من كافة الاسرى الفلسطينيين
18:37
عاجل – ابوعبيدة : زمن انكسار الصهيونية قد بدأ
18:36
عاجل – ابوعبيدة : السلام على شهداءنا الذين يرتقون كل يوم … نقول للعدو الذي يكرر تهديداته نحن ننتظركم
18:30
عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل
18:20
الشلبي يحذر من جريمة نازية في غزة
18:14
الخطوات القادمة.. في غزة
18:11
«حماس»: المقاومة تصدت لمحاولات التقدم البري.. وسيرى الاحتلال منا ما يمرّغ أنفه في التراب
17:32
عاجل – كتائب القسام تقصف “ديمونا” جنوب إسرائيل برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
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عربي دولي
عاجل – رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية
منذ ساعة واحدة
رئيس الاركان الاسرائيلي : مضطرون للدخول في العملية البرية الرئيسية
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24 ساعة
19:44
في جلسة عصف ذهني نظمها “القدس للدراسات” جنرالات وخبراء يتحدثون عن سيناريوهات الحرب البرية ومدياتها ويتداولون في فرص اندلاع حرب إقليمية واسعة
18:41
ابوعبيدة : ثمن العدد الكبير الذي لدينا من اسرى العدو تبيض كافة السجون من كافة الاسرى الفلسطينيين
18:37
عاجل – ابوعبيدة : زمن انكسار الصهيونية قد بدأ
18:36
عاجل – ابوعبيدة : السلام على شهداءنا الذين يرتقون كل يوم … نقول للعدو الذي يكرر تهديداته نحن ننتظركم
18:30
عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل
18:20
الشلبي يحذر من جريمة نازية في غزة
18:14
الخطوات القادمة.. في غزة
18:11
«حماس»: المقاومة تصدت لمحاولات التقدم البري.. وسيرى الاحتلال منا ما يمرّغ أنفه في التراب
17:32
عاجل – كتائب القسام تقصف “ديمونا” جنوب إسرائيل برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
17:06
عاجل/ البنتاغون يقول إن القوات الأميركية لم تشارك بالعملية البرية الإسرائيلية في غزة
16:10
الميثاق الوطني نرفض ونستنكر محاولات نشر الأكاذيب والاشاعات للتشكيك بالموقف الأردني
16:09
أبو مرزوق يقدم توضيحات بشأن مصير وجنسيات أسرى طوفان الأقصى
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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