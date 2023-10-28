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عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل

منذ 11 ثانية
عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل

 

عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل


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