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أخر المستجدات
18:30
عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل
18:20
الشلبي يحذر من جريمة نازية في غزة
18:14
الخطوات القادمة.. في غزة
18:11
«حماس»: المقاومة تصدت لمحاولات التقدم البري.. وسيرى الاحتلال منا ما يمرّغ أنفه في التراب
17:32
عاجل – كتائب القسام تقصف “ديمونا” جنوب إسرائيل برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
17:06
عاجل/ البنتاغون يقول إن القوات الأميركية لم تشارك بالعملية البرية الإسرائيلية في غزة
16:10
الميثاق الوطني نرفض ونستنكر محاولات نشر الأكاذيب والاشاعات للتشكيك بالموقف الأردني
16:09
أبو مرزوق يقدم توضيحات بشأن مصير وجنسيات أسرى طوفان الأقصى
15:47
وزير الأمن السابق شاؤول موفاز يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء الأمنيين في إسرائيل مقابل المختطفين
15:41
موقع عبري: رئيس هيئة ألاركان قرر تعزيز الضبابية حول العملية البرية
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عربي دولي
عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل
منذ 11 ثانية
عاجل – خطاب مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد قليل
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24 ساعة
18:20
الشلبي يحذر من جريمة نازية في غزة
18:14
الخطوات القادمة.. في غزة
18:11
«حماس»: المقاومة تصدت لمحاولات التقدم البري.. وسيرى الاحتلال منا ما يمرّغ أنفه في التراب
17:32
عاجل – كتائب القسام تقصف “ديمونا” جنوب إسرائيل برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
17:06
عاجل/ البنتاغون يقول إن القوات الأميركية لم تشارك بالعملية البرية الإسرائيلية في غزة
16:10
الميثاق الوطني نرفض ونستنكر محاولات نشر الأكاذيب والاشاعات للتشكيك بالموقف الأردني
16:09
أبو مرزوق يقدم توضيحات بشأن مصير وجنسيات أسرى طوفان الأقصى
15:47
وزير الأمن السابق شاؤول موفاز يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء الأمنيين في إسرائيل مقابل المختطفين
15:41
موقع عبري: رئيس هيئة ألاركان قرر تعزيز الضبابية حول العملية البرية
15:10
ماسك يعلن موافقته تزويد منظمات الإغاثية في غزة بخدمات “ستارلينك”
14:56
جنود الاحتياط الإسرائيليين.. عن نجل نتنياهو ”لماذا هو ليس معنا؟”
14:53
1700 أكاديمي أمريكي يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن