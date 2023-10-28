الشلبي يحذر من جريمة نازية في غزة

وطنا اليوم – حذر استاذ العلوم السياسية الدكتور جمال الشلبي من جريمة نازية في غزة وقال الشلبي في منشور له رصدته وطنا اليوم :

الحذر.. الحذر… من جريمة نازية في غزة..: الرجاء النشر على نطاق واسع للحذير من هذا العمل الشيطاني

من قراءة للمشهد القادم لبعض الأصدقاء في غزة وربطًا بالتصريحات الاسرائيلية من قادة سياسيين وعسكريين خلال الايام الماضية وربط ٧ اكتوبر مع جرائم النازية، إسرائيل مقبلة على خنق افراد المقاومة الفلسطينية داخل الانفاق اسفل غزة بالغازات السامة، محرقة صهيونية على الطريقة النازية وجرائم هتلر بمباركة امريكية عندما يتحدثون في واشنطن ان ” لا خطوط حمراء لإسرائيل “