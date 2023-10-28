«حماس»: المقاومة تصدت لمحاولات التقدم البري.. وسيرى الاحتلال منا ما يمرّغ أنفه في التراب

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في قطاع غزة تصدت لمحاولات التقدم البري للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، في بيانٍ مقتضبٍ، “كتائب القسام والفصائل تصدّت ببطولة وثبات لمحاولات التقدّم البري، واشتبكت بقوة مع جيش الاحتلال وأوقعت خسائر فادحة بجنوده ومعداته”.

وأضافت قائلةً: “وسيرى الاحتلال منا ما يسوؤه ويمرّغ أنفه في التراب، فقد انتهى زمان الغطرسة والعربدة بلا حساب”.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني والعشرين على التوالي، وذلك بدءًا من السابع من أكتوبر الجاري.

واكتسب العدوان الإسرائيلي على غزة منعطفًا فارقًا يوم الجمعة 27 يوليو، حيث شنت طائرات الاحتلال هجومًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة، كما انقطعت الاتصالات وشبكات الإنترنت عن القطاع بأكمله على وقع القصف العنيف.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج”، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.

وخلال 20 يومًا من العدوان قبل يوم الجمعة الدموي، سقط أكثر من 7300 شهيد فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 2900 طفل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، في الداخل الإسرائيلي المحتل، بدءًا من السابع من أكتوبر، ووجهت ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأدى هجومها إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل.