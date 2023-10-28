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أخر المستجدات
17:32
عاجل – كتائب القسام تقصف “ديمونا” جنوب إسرائيل برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
17:06
عاجل/ البنتاغون يقول إن القوات الأميركية لم تشارك بالعملية البرية الإسرائيلية في غزة
16:10
الميثاق الوطني نرفض ونستنكر محاولات نشر الأكاذيب والاشاعات للتشكيك بالموقف الأردني
16:09
أبو مرزوق يقدم توضيحات بشأن مصير وجنسيات أسرى طوفان الأقصى
15:47
وزير الأمن السابق شاؤول موفاز يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء الأمنيين في إسرائيل مقابل المختطفين
15:41
موقع عبري: رئيس هيئة ألاركان قرر تعزيز الضبابية حول العملية البرية
15:10
ماسك يعلن موافقته تزويد منظمات الإغاثية في غزة بخدمات “ستارلينك”
14:56
جنود الاحتياط الإسرائيليين.. عن نجل نتنياهو ”لماذا هو ليس معنا؟”
14:53
1700 أكاديمي أمريكي يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة
14:41
ابوعربي يكتب : طوفان الأقصى معركة غزة السابعة
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عربي دولي
عاجل/ البنتاغون يقول إن القوات الأميركية لم تشارك بالعملية البرية الإسرائيلية في غزة
منذ ساعة واحدة
عاجل/ البنتاغون يقول إن القوات الأميركية لم تشارك بالعملية البرية الإسرائيلية في غزة
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24 ساعة
17:32
عاجل – كتائب القسام تقصف “ديمونا” جنوب إسرائيل برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
16:10
الميثاق الوطني نرفض ونستنكر محاولات نشر الأكاذيب والاشاعات للتشكيك بالموقف الأردني
16:09
أبو مرزوق يقدم توضيحات بشأن مصير وجنسيات أسرى طوفان الأقصى
15:47
وزير الأمن السابق شاؤول موفاز يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء الأمنيين في إسرائيل مقابل المختطفين
15:41
موقع عبري: رئيس هيئة ألاركان قرر تعزيز الضبابية حول العملية البرية
15:10
ماسك يعلن موافقته تزويد منظمات الإغاثية في غزة بخدمات “ستارلينك”
14:56
جنود الاحتياط الإسرائيليين.. عن نجل نتنياهو ”لماذا هو ليس معنا؟”
14:53
1700 أكاديمي أمريكي يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة
14:41
ابوعربي يكتب : طوفان الأقصى معركة غزة السابعة
14:12
نجاح الدبلوماسية الاردنية
14:11
وفاة شخص واصابة آخر اثر انفجار بويلر في العاصمة
14:02
كتائب القسام تعلن قصف قاعدة زيكيم برشقة صاروخية
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن