جنود الاحتياط الإسرائيليين.. عن نجل نتنياهو ”لماذا هو ليس معنا؟”

قالت صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية إن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أثار غضب الكثير من جنود الاحتياط العاملين في الجيش الإسرائيلي، وذلك نقلا عن صحيفة التايمز في مقال نشرته بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، أوضحت فيه أن جنود الاحتياط الذين شاركوا في القتال ضد حركة حماس عبروا عن استيائهم من بقاء نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي في ميامي وعدم انضمامه إلى التعبئة.

وأوضحت “لوفيغارو” أن الشاب البالغ من العمر 32 عاماً يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً في ولاية فلوريدا، فيما تخوض بلاده حالياً حرباً ضد حركة حماس الفلسطينية منذ الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي “خلف 1400 ضحية إسرائيلية”.

ففي الساعات التي تلت هذا الهجوم غير المسبوق، استدعت البلاد 360 ألف جندي احتياطي، بما في ذلك 300 ألف في غضون يومين، وهي تعبئة هائلة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 9.7 مليون نسمة، تقول الصحيفة. ومع أن يائير نتنياهو، الابن الأكبر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، البالغ من العمر 32 عامًا، يقع ضمن الفئة العمرية المطلوبة للتجنيد، إذ إن خدمة الاحتياط تقوم بتعبئة الإسرائيليين حتى سن 40 عامًا، إلا أنه لم يحضر، وهو ما أثار حفيظة العديد من جنود الاحتياط. ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن جندي قوله: “نحن الذين نترك وظائفنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن، وليس الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن هذا الوضع”. ويضيف: “إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا، جميعهم سيذهبون إلى الجبهة، لكن يائير ليس هناك بعد. وهذا لا يساعد على تعزيز الثقة في قادة البلاد”.